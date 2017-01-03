В одесском кафе мужчина выстрелил охраннику в голову - полиция
Вчера вечером, 2 января, в Одессе мужчина ранил охранника одного из развлекательный заведений города. Пострадавший госпитализирован, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"Около 23:30 в арт-кафе "Шкаф", что находится в Одессе, на ул. Греческой, 32, произошел конфликт между охраной заведения и одним из посетителей, которые пытались пройти в заведение", - говорится в сообщении.
По данным полиции, злоумышленник, возмущенный тем, что охранник отказался его пропустить, выстрелил ему в голову из травматического оружия и попал в лоб.
Пострадавшему охраннику была оказана медицинская помощь, он госпитализирован. С места происшествия изъяты гильза, продолжается досудебное расследование.
Фото: dumskaya.net
Стрелявший был задержан и доставлен в Приморский отдела полиции. Им оказался местный житель 1981 года рождения, он уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий, отметили в полиции.
1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение, в результате которого, по последним данным, погибли 39 человек, более 60 получили ранения.
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