ДТП в Харькове: погибла семья, трехлетний ребенок выжил

В Харькове в лобовом столкновении машин погибли трое человек. Все они являлись членами одной семьи. Выжила трехлетняя девочка, также член этой семьи

Вчера, 2 января, в Харькове в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое человек, являющиеся членами одной семьи. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, столкновение автомобилей Audi и Mitsubishi произошло утром, около 03:30.

В автомобиле Mitsubishi находились 36-летний мужчина, 33-летняя женщина, их 15-летний сын и трехлетняя дочь. В результате аварии живым остался только трехлетний ребенок.

Кроме того, с переломом ноги был госпитализирован водитель Audi, мужчина находится в неконтактном состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранителями, проводятся необходимые экспертизы.

Как пишет 057.ua, трехлетняя девочка, чьи родители погибли во время ДТП, находится в больнице, рядом с ребенком родственники. По словам медиков, она в удовлетворительном состоянии.

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