В Кропивницком ликвидировали подпольный водочный цех: фото
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность подпольного производства контрафактной ликероводочной продукции в Кропивницком. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сырье для производства (спирт) местный делец получал из Черкасской области, а затем из него в кустарных условиях изготавливал водку, коньяк или настойки, говорится в сообщении.
В СБУ сообщают, что фальсификат разливался в антисанитарных условиях в пятилитровую пластиковую тару и продавался на территории Кропивницкого и всей Кировоградской области.
Фото: ssu.gov.ua
30 сентября 2016 года правоохранители заявили, что в Харьковской области зарегистрировано 58 случаев отравлений суррогатами алкоголя, 25 человек умерли.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (Незаконное изготовление алкогольных напитков) Уголовного кодекса Украины.
10 декабря сообщалось, что пограничники и представители СБУ на окраине поселка Грудное в Черновицкой области обнаружили 4,5 тыс литров контрабандного спирта.
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