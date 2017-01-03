В Кропивницком ликвидировали подпольный водочный цех: фото

СБУ сообщает, что в Кропивницком был обнаружен подпольный цех, в котором в кустарных условиях изготавливал водку, коньяк или настойки

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность подпольного производства контрафактной ликероводочной продукции в Кропивницком. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сырье для производства (спирт) местный делец получал из Черкасской области, а затем из него в кустарных условиях изготавливал водку, коньяк или настойки, говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что фальсификат разливался в антисанитарных условиях в пятилитровую пластиковую тару и продавался на территории Кропивницкого и всей Кировоградской области.











Фото: ssu.gov.ua

30 сентября 2016 года правоохранители заявили, что в Харьковской области зарегистрировано 58 случаев отравлений суррогатами алкоголя, 25 человек умерли.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (Незаконное изготовление алкогольных напитков) Уголовного кодекса Украины.

10 декабря сообщалось, что пограничники и представители СБУ на окраине поселка Грудное в Черновицкой области обнаружили 4,5 тыс литров контрабандного спирта.

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