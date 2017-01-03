В селе на Буковине из-за гибели лебедей объявлен карантин

О гибели птиц стало известно 1 января, на сегодняшний день мертвыми нашли 24 лебедя. В Госпотребслужбе говорят, что это птичий грипп

В Черновицкой области в озере в селе Чорторыя за последние несколько дней погибли более 20 белых лебедей. Об этом сообщает местное издание ACC.cv.ua.

О гибели птиц стало известно 1 января, об этом сотрудникам местного управления Госпотребслужбы сообщил Брусницкий сельский голова Иван Загария. Прибывшие на место спасатели обнаружили 16 мертвых птиц.

Предварительно в региональной лабаротарии ветеринарной медицины установили, что птицы начали умирать от инфекционного заболевания.

Как пишет Радио Свобода, на данный момент специалисты Госпотребслужбы уже установили, что причиной гибели является птичий грипп.

Количество погибших птиц достигло 24 особи, власти ограничили доступ к озеру. В селе объявлен карантин, на месте работает несколько комиссий специалистов Госпотребслужбы.

"От озера к ближайшему сельскому дому - 250-300 метров, риск заражения птичьим гриппом домашних пернатых - высокий. Поэтому жителей Чорторыи просят держать домашнюю птицу в закрытых помещениях на период карантина", - сообщил глава местного управления Госпотребслужбы Александр Александрюк.

Наиболее уязвимы к птичьему гриппу - куры и индюки, отдельные штаммы вируса опасны и для людей, отмечает издание.

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