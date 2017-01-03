Штаб АТО: за день 23 обстрела, один военный ранен
За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 23 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты открывали огонь в Донбассе на всех направлениях.
На мариупольском направлении из БМП и гранатометов оккупанты неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке огонь открывали снайперы.
Из гранатометов и стрелкового оружия боевики в течение дня многократно обстреливали Новозвановку на луганском направлении. На донецком - из 82-мм минометов обстреливалось Луганское, из стрелкового оружия - Зайцево и Луганское.
В штабе также сообщили, что за этот день в Донбассе был ранен один украинский военный.
Как рассказал сегодня спикер штаба АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в оккупированном Донбассе никто из военнослужащих не погиб и не был ранен.
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