В Днепре скончался раненый боец АТО

34-летнего военного привезли в состоянии комы с многочисленными осколочными ранениями головы

В Днепровской больнице им. Мечникова скончался один из раненых военнослужащих, которых накануне доставили в медицинское учреждение из зоны АТО. Об этом телеканалу 112 Украина сообщили в больнице.

Согласно сообщению, 34-летнего военного привезли в состоянии комы с многочисленными осколочными ранениями головы. Врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось.

Остальные трое бойцов, доставленных из зоны АТО в первые дни нового года, сейчас в реанимации.

Как отметил в эфире телеканала главный врач больницы Сергей Рыженко, ранения у бойцов сложные, но они идут на поправку.

Согласно сообщениям штаба АТО, 1 января были ранены трое украинских военных, 2 января двое военнослужащих погибли и двое получили ранения.

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