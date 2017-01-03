USD:  26.88  27.47   EUR:  27.88  28.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Днепре скончался раненый боец АТО

03.01.2017 18:42
34-летнего военного привезли в состоянии комы с многочисленными осколочными ранениями головы
В Днепре скончался раненый боец АТО
Скриншот с видео

В Днепровской больнице им. Мечникова скончался один из раненых военнослужащих, которых накануне доставили в медицинское учреждение из зоны АТО. Об этом телеканалу 112 Украина сообщили в больнице.

Согласно сообщению, 34-летнего военного привезли в состоянии комы с многочисленными осколочными ранениями головы. Врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось.

Остальные трое бойцов, доставленных из зоны АТО в первые дни нового года, сейчас в реанимации.

Как отметил в эфире телеканала главный врач больницы Сергей Рыженко, ранения у бойцов сложные, но они идут на поправку.

Согласно сообщениям штаба АТО, 1 января были ранены трое украинских военных, 2 января двое военнослужащих погибли и двое получили ранения. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 