В Сумах в квартире произошел взрыв: есть погибшая и пострадавшие
03.01.2017 23:26
Причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа; продолжают разбирать завалы в трех соседних квартирах
Фото: dancor.sumy.ua
В Сумах в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
Причиной взрыва в квартире на шестом этаже, предварительно, был утечка газа.
Погибла женщина пожилого возраста. Еще два человека госпитализированы.
Взрывом повреждены соседние квартиры, в трех квартирах еще не разобраны завалы.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, которое привело к гибели людей).
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