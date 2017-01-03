В Сумах в квартире произошел взрыв: есть погибшая и пострадавшие

Причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа; продолжают разбирать завалы в трех соседних квартирах

В Сумах в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.



Причиной взрыва в квартире на шестом этаже, предварительно, был утечка газа.



Погибла женщина пожилого возраста. Еще два человека госпитализированы.



Взрывом повреждены соседние квартиры, в трех квартирах еще не разобраны завалы.





Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, которое привело к гибели людей).

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