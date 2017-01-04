ГУР: среди боевиков ширится членовредительство - не хотят воевать

Морально-психологическое состояние наемников на службе у российских оккупантов, по данным разведки, оставляет желать лучшего: воевать хотят все меньше

С 31 декабря прошлого года в гибридной российской армии на востоке Украины зафиксировано более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела боевиками - не хотят "служить" и воевать. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В незаконном вооруженном формировании, расквартированном во временно оккупированных Ровеньках близ границы в РФ после ротации число желающих "уволиться" возросло до 30 человек. Сейчас укомплектованность местного "батальона" наемниками составляет около 50%. Так как деньги были потрачены на расчеты по "увольнительным", возникла проблема с выплатой "жалования" действующим боевикам. Это, сообщают информаторы разведки, привело к внутренним конфликтам в НВФ.

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Также, по данным ГУР, российское командование применяет к террористам на службе у оккупантов жесткие ограничения на общение с родными и близкими по средствам связи - вплоть до угроз привлечения к административной и уголовной ответственности.

Со вчерашнего дня, 3 января, в подразделениях НВФ спецслужбы РФ выявляют боевиков, которые в новогодние праздники общались с абонентами на территории Украины.

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