ОБСЕ показала, что происходит на КПВВ в Станице Луганской: фото

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали огромные очереди на единственном пешеходном пункте пропуска в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает большие очереди на единственном в Луганской области контрольно-пропускном пункте - в Станице Луганской . Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе миссии.

"СММ наблюдала за ситуацией, в которой находятся гражданские лица, переходящие через мост в Станице Луганской. На правительственном блокпосте, расположенном к северу от моста, наблюдатели видели очередь из около 200 человек, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, а также примерно 300 человек, ожидавших прохода в противоположном направлении", - отметили в пресс-службе.





На блокпосту боевиков террористической организации ЛНР к югу от моста члены патруля миссии наблюдали очередь из около 400 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные Украине районы, и примерно 200 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении, включая людей, которые везли в общей сложности около 40 тележек с продуктами питания.





По информации ЛІГА.net, большие очереди отмечаются именно на блокпосту боевиков, поскольку они усилили контроль при пересечении на оккупированную территорию.

"Вчера пришлось стоять три часа на морозе. Если раньше хоть пенсионеров пропускали, то сейчас жуть. Издевательство. Не сравнить с украинским КПВВ, где тебе улыбаются, проверяют документы и быстро пропускают", - сказала лучанчанка Светлана, которая пересекала линию разграничения.





Сегодня в Мариуполе глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что местные жители должны иметь возможность беспрепятственного пересечения линии разграничения на контрольно-пропускных пунктах в Донбассе.

8 декабря сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР снова отказались открывать первый автомобильный пункт пропуска в Золотом Луганской области, который бы позволил разгрузить пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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