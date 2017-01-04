Пенсионер признал вину в организации взрыва в Сумах - прокуратура

В прокуратуре уточнили, что поскольку у подозреваемого отмечается наличие психического расстройства, правоохранители проверяют данную информацию

В организации взрыва в сумской многоэтажке подозревается 59-летний пенсионер, который проживал в квартире на седьмом этаже. Свою вину он признал. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

"Сразу после трагедии подозреваемый в организации взрыва был допрошен. Свою вину он полностью признал, предоставив письменное свидетельство. Рассказал, что для взрыва открыл конфорки газовой плиты, а когда увидел, что газ якобы выходит из нее медленно, еще и разъединил с помощью ключа газовую трубу, после чего расположился в дальнем углу комнаты с зажженной сигаретой в руке", - рассказала журналистам пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Она добавила, что поскольку у подозреваемого отмечается наличие психического расстройства, представители правоохранительных органов сейчас проверяют предоставленную им информацию.

По словам пресс-секретаря прокуратуры, в квартире на седьмом этаже мужчина проживал более 20 лет, в последнее время - сам. Семье пенсионера принадлежала еще одна квартира - на четвертом этаже.

Соседи отмечают, что человек периодически употреблял спиртные напитки и проявлял агрессию в отношении жителей дома. Угрозу взорвать дом, чтобы его квартира никому не досталась, люди слышали постоянно, но не воспринимали эти слова всерьез.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее гибель человека) УК Украины.

3 января 2017 года в Сумах в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. Его причиной, предварительно, была утечка газа. Погибла женщина пожилого возраста. Еще два человека госпитализированы.

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