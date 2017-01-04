Минобороны: За сутки в АТО никто не погиб, двое ранены - карта

За минувшие сутки произошло 39 обстрелов позиций украинских войск в Донбассе

В результате боевых действий на востоке Украины за минувшие сутки ни один украинский военный не погиб, однако двое бойцов ранены. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако двое бойцов получили ранения", - сказал он.





Ранее сообщалось о том, что за минувшие сутки, с 6:00 3 января до утра 4 января, произошло 39 обстрелов позиций украинских войск в Донбассе.

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