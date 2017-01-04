В Новолуганском жители, звоня по 102, попадают в ДНР - полиция

Жители поселка, которые несколько дней находятся под контролем Украины, звоня 102, попадают в ДНР. Исправить это технически нельзя, отметили в полиции

Жители поселка Новолуганское, которое недавно перешло под контроль Украины, когда обращаются в Нацполицию по телефону 102, то попадают в линию террористической организации ДНР. Об этом у себя в Facebooк сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Новолуганское расположено в нескольких километрах от оккупированной боевиками Горловки. И жители поселка, звоня на линию 102, попадают в ДНР. Исправить это пока технически невозможно - так говорят представители Укртелекома, которые предоставляют коммуникационные услуги и техническое сопровождение линии 102", - сказал Аброськин.

По его словам, полицейские распространяют информацию среди жителей о выделении новых отдельных номеров.

"С сегодняшнего дня для обращений по Новолуганское выделены отдельные телефонные линии: 050-346-24-78, 067-623-51-52 и на горячую линию 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных)", - отметил Аброськин.

Он добавил, что уже с 11 января обращения жителей Новолуганское будут поступать в центр управления нарядами UASC. "Это позволит более оперативно реагировать полицейским и своевременно оказывать необходимую помощь", - сказал глава ГУ Нацполиции в Донецкой области.

3 января сообщалось, что со 2 января в Новолуганском работает пункт полиции, который разместился в помещении поселкового совета.

23 декабря Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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