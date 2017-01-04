В Китае мужчина ранил ножом 11 детей - СМИ
04.01.2017 14:37
41-летний мужчина перелез через ограду детсада и напал с ножом на детей
Фото: ЕРА
В Китае мужчина с ножом напал на воспитанников детского сада. 11 детей получили ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ.
Нападение произошло в юго-западном китайском городе Pingxiang в провинции Гуанси.
По данным полиции, полученные травмы не угрожают жизни детей.
Задержан 41-летний подозреваемый, его мотивы выясняются.
В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение, жертвами которого стали 39 человек.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:24
-
14:30
-
14:16
-
13:40
-
12:04
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров