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В Китае мужчина ранил ножом 11 детей - СМИ

04.01.2017 14:37
41-летний мужчина перелез через ограду детсада и напал с ножом на детей
В Китае мужчина ранил ножом 11 детей - СМИ
Фото: ЕРА

В Китае мужчина с ножом напал на воспитанников детского сада. 11 детей получили ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Нападение произошло в юго-западном китайском городе Pingxiang в провинции Гуанси.

По данным полиции, полученные травмы не угрожают жизни детей.

Задержан 41-летний подозреваемый, его мотивы выясняются.

В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение, жертвами которого стали 39 человек. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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