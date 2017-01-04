В Китае мужчина ранил ножом 11 детей - СМИ

41-летний мужчина перелез через ограду детсада и напал с ножом на детей

В Китае мужчина с ножом напал на воспитанников детского сада. 11 детей получили ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Нападение произошло в юго-западном китайском городе Pingxiang в провинции Гуанси.

По данным полиции, полученные травмы не угрожают жизни детей.

Задержан 41-летний подозреваемый, его мотивы выясняются.

В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение, жертвами которого стали 39 человек.

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