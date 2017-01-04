В аэропорту Киев при получении взятки задержан инспектор таможни
Военная прокуратура задержала сотрудника таможни аэропорта Киев (Жуляны) во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержала при получении неправомерной выгоды инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста Аэропорт Киев (Жуляны) Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Чиновник наладил незаконный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от гражданских лиц, пересекающих государственную границу Украины в зоне деятельности международного аэропорта, за несоздание искусственных препятствий во время таможенного досмотра их багажа.
"Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в сумме 500 евро от гражданина Украины", - отметили в Генпрокуратуре.
Фото: gp.gov.ua
В ГПУ сообщили, что в жилом помещении задержанного и служебных кабинетах отдела таможенного оформления таможенного поста аэропорта проводятся обыски.
Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании сотруднику таможни меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
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