В аэропорту Киев при получении взятки задержан инспектор таможни

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в сумме 500 евро от гражданина Украины

Военная прокуратура задержала сотрудника таможни аэропорта Киев (Жуляны) во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержала при получении неправомерной выгоды инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста Аэропорт Киев (Жуляны) Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Чиновник наладил незаконный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от гражданских лиц, пересекающих государственную границу Украины в зоне деятельности международного аэропорта, за несоздание искусственных препятствий во время таможенного досмотра их багажа.

"Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в сумме 500 евро от гражданина Украины", - отметили в Генпрокуратуре.





Фото: gp.gov.ua

В ГПУ сообщили, что в жилом помещении задержанного и служебных кабинетах отдела таможенного оформления таможенного поста аэропорта проводятся обыски.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании сотруднику таможни меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

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