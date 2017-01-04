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В Киеве погорел на взятке проректор академии водного транспорта

04.01.2017 15:58
Проректора академии водного транспорта задержали на горячем сразу после получения им второй части оговоренной суммы - 18 тысяч грн из 25 тысяч
В Киеве погорел на взятке проректор академии водного транспорта
Фото: kyiv.gp.gov.ua

В рамках совместной операции следователей прокуратуры Киева и работников департамента защиты экономики Национальной полиции Украины при получении взятки задержан первый проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Проректор требовал 25 тыс. грн от гражданина за содействие в зачислении его на второй курс заочной формы обучения при переводе в академию с другой вуз.

Проректора академии водного транспорта задержали на горячем сразу после получения им второй части оговоренной суммы.


Сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.


Фото: kyiv.gp.gov.ua

Продолжаются первоочередные следственные действия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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