В Киеве погорел на взятке проректор академии водного транспорта
В рамках совместной операции следователей прокуратуры Киева и работников департамента защиты экономики Национальной полиции Украины при получении взятки задержан первый проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
Проректор требовал 25 тыс. грн от гражданина за содействие в зачислении его на второй курс заочной формы обучения при переводе в академию с другой вуз.
Проректора академии водного транспорта задержали на горячем сразу после получения им второй части оговоренной суммы.
Сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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