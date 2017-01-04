В Сумах взорвали банкомат и украли из него деньги: фото

В полиции предполагают, что повреждения банкомата вызвал взрыв газа, который преступники, вероятно, запустили в корпус аппарата

Сегодня утром в Сумах был взорван банкомат одного из известных банков и похищены две кассеты с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Сумской области.

Охранная сигнализация в одном из магазинов города по улице Харьковской, 4 сработала около 4 часов утра.

Прибыв на место происшествия, наряд полиции охраны обнаружил поврежденным банкомат одного из банков. В ходе осмотра места происшествия установлено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами.





Сумма ущерба устанавливается.

По словам начальника Управления полиции охраны Сумской области Александра Кананкова, данный банкомат под наблюдением полиции охраны не находился.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 (Кража) УК.





В полиции предполагают, что повреждения банкомата вызвал взрыв газа, который преступники, вероятно, запустили в корпус аппарата.

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