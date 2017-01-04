Штаб: огонь открывался на всех направлениях, один боец ранен

По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 32 раза открывали огонь в сторону украинских подразделений

За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 32 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты открывали огонь в Донбассе на всех направлениях.

На мариупольском направлении из минометов боевики неоднократно обстреливали Водяное и Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. У Широкино оккупанты использовали БМП.

На луганском направлении по Новозванивке стреляли из 120-мм минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На донецком направлении из 120-мм и 82-мм минометов наемники вели огонь по Троицкому и Зайцево, а из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

В штабе также сообщили, что сегодня в результате боевых действий был ранен один боец АТО.

Как рассказал сегодня спикер штаба АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в оккупированном Донбассе никто из военнослужащих не погиб и не был ранен.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.