Сход с рельсов поезда в Нью-Йорке: число пострадавших выросло
04.01.2017 20:09
Все травмы не являются опасными для жизни
Фото: ЕРА
Число пострадавших в результате схода с рельсов поезда в Бруклине (Нью-Йорк) выросло до 103 человек. Об этом сообщает пожарный департамент Нью-Йорка в Twitter.
Согласно сообщению, все травмы не являются опасными для жизни.
Пострадавшие доставлены в больницу Бруклина, Методистскую больницу и больницу Кингс Каунти.
Сегодня на железной дороге Лонг-Айленда в Бруклине (Нью-Йорк, США) сошла с рельсов пригородная электричка
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