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Сход с рельсов поезда в Нью-Йорке: число пострадавших выросло

04.01.2017 20:09
Все травмы не являются опасными для жизни
Сход с рельсов поезда в Нью-Йорке: число пострадавших выросло
Фото: ЕРА

Число пострадавших в результате схода с рельсов поезда в Бруклине (Нью-Йорк) выросло до 103 человек. Об этом сообщает пожарный департамент Нью-Йорка в Twitter.

Согласно сообщению, все травмы не являются опасными для жизни.

Пострадавшие доставлены в больницу Бруклина, Методистскую больницу и больницу Кингс Каунти.

Сегодня на железной дороге Лонг-Айленда в Бруклине (Нью-Йорк, США) сошла с рельсов пригородная электричка 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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