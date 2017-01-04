Сход с рельсов поезда в Нью-Йорке: число пострадавших выросло

Все травмы не являются опасными для жизни

Число пострадавших в результате схода с рельсов поезда в Бруклине (Нью-Йорк) выросло до 103 человек. Об этом сообщает пожарный департамент Нью-Йорка в Twitter.

Согласно сообщению, все травмы не являются опасными для жизни.

Пострадавшие доставлены в больницу Бруклина, Методистскую больницу и больницу Кингс Каунти.

Сегодня на железной дороге Лонг-Айленда в Бруклине (Нью-Йорк, США) сошла с рельсов пригородная электричка

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.