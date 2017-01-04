Матиос: По подозрению в вымогательстве задержан сотрудник СБУ
В среду, 4 января, сотрудники военной прокуратуры задержали одного из сотрудников Управления Службы безопасности во Львовской области по подозрению в вымогательстве. Об этом у себя в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Военной прокуратурой Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением ВБ СБ Украины, в рамках контроля по ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство), задокументирован факт вымогательства с применением насилия сотрудником Управления СБ Украины во Львовской области средств в размере $6,5 тыс", - сообщил он.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении части средств в размере $1 тыс.
Деньги обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия, отметил Матиос.
Сейчас правоохранителями проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту жительства фигуранта.
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