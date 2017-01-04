В Закарпатской области сошли две лавины, пострадавших нет

В Закарпатской области в результате снегопада произошел сход лавин: первая сошла в Тячевском районе, вторая - между Хустским и Межгорским

В Закарпатской области в результате ухудшения погодных условий произошел сход двух лавин. В результате никто не пострадал, сообщает пресс-центр областной Госслужбы чрезвычайный ситуаций.

В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между Нересницей и Широким Лугом Тячевского района. В результате движение транспорта частично ограничено. Над ликвидацией работают дорожные службы и спасатели.

Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между Ольшанами Хустского района и Мерешором Межгорского района.

В результате схода заблокировано четыре автомобиля, в которых находилось около 10 человек, они покинули транспортные средства самостоятельно.

К месту происшествия направлены спасатели и две единицы снегоочистительной техники. Жертв и травмированных нет, подчеркнули в ГСЧС.

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