Боевики нарушили режим тишины 52 раза - штаб

Под огонь террористов попала Авдеевка, Водяное и Станица Луганская

За минувшие сутки гибридные войска РФ 52 раза обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщила пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов разных калибров неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино боевики вели огонь из БМП.

На луганском направлении по Новозвановке и Богуславскому стреляли из 120 мм менометов, по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На донецком направлении из 152 мм артиллерии террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Троицкого. Из 120 мм и 82 мм минометов боевики вели огонь по Троицкому, Зайцево и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно велся огонь по Луганскому, Авдеевке и территории Крутая Балка.

4 января в штабе АТО сообщали, что огонь открывался на всех направлениях, один боец ранен.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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