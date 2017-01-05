На Закарпатье из заснеженных трасс вытащили до сотни авто - ГСЧС

На перевалах Закарпатской области движение грузового транспорта остается ограниченным, в то время как движение легковых автомобилей разрешено





В ГСЧС объяснили, что на перевалах Закарпатской области движение большегрузного транспорта остается ограниченным, в то время как движение легковых автомобилей разрешено.





"Спасатели отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. В настоящее время работа по буксировке транспортных средств продолжается. Для буксировки от ГСЧС привлечено 15 единиц техники и 50 спасателей", - говорится в сообщении.



Спасители ликвидировали последствия схода лавин на проезжую часть автодороги местного значения в Тячевском районе.



На территории Львовской области спасатели вытащили из снежных заносов 8 грузовых автомобилей. Также там установлен и оборудован стационарный пункт обогрева, созданы два передвижных пункта обогрева.



На территории Ивано-Франковской области в направлении Закарпатской области обеспечен проезд транспортных средств.





В ГСЧС предупреждают, что 5 января ожидается облачная погода, временами снег (а ночью местами сильный , на дорогах гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 - 20 м / с, возможны метели. Температура воздуха в течение суток будет составлять 2 - 7° С мороза, она может понижаться до 10 - 12 ° мороза.



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