Расстрел в Стамбуле: полиция считает, что убийца является уйгуром

Турецкие правоохранители установили возможное местонахождение подозреваемого и его связи, но опасаются, что преступник уже сбежал из страны

Стрелок, убивший в новогоднюю ночь 39 посетителей стамбульского ночного клуба, вероятно, является уйгуром. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак, пишет агентство Reuters.

По его словам, турецкие правоохранители установили возможное местонахождение подозреваемого и его связи. Также выяснилось, что злоумышленник действовал в одиночку, однако мог получать помощь от других.

Кайнак заявил, что не может исключить того, что киллер сбежал из страны, однако высказал предположение, что преступник все еще находится на территории Турции.

СУАР (Синьцзян-Уйгурский автономный район или Восточный Туркестан) - северо-западный регион Китая, вошедший в состав КНР в 1949 году. Коренное население - уйгуры, составляющие большинство населения провинции и по вероисповеданию являющиеся мусульманами-суннитами.

То, что в СУАР начала возрастать активность террористических группировок, эксперты связывают с просачиванием в регион салафитов из Ближнего Востока, вербующих местное население для обучения подрывной деятельности в Афганистане. Летом 2015 года пропагандисты Исламского государства опубликовали ролик, призывающий уйгуров "взять в руки оружие". Китайские исламисты неоднократно устраивали теракты в стране.

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В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. Жертвами атаки стали 39 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Исламское государство









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