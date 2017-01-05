ГУР: недовольных коллаборационистов в ОРДЛО загоняют на передовую
Несносные условия "службы" в гибридной российской армии на востоке Украины и потеря боевиками мотивации к ведению войны против сил АТО вынуждает Минобороны РФ принудительно загонять наемников на передовую. Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки.
С 3 января сотрудники ФСБ вместе с боевиками подразделения "МГБ ДНР" в принудительном порядке привлекают к боевым действиям личный состав так называемых "республиканских силовых структур" террористов.
Как сообщает разведка, на линию фронта такие боевики направляются "в целях перевоспитания" и отбираются из числа недовольных деятельностью оккупантов и коллаборационистов. Также в передовые подразделения набираются те боевики, которые находились на подконтрольной Киеву территории Украины без разрешения ФСБ.
Читайте также: Солдатам РФ в Донбассе запрещено выходить за пределы частей - ГУР
По данным ГУР, командиры незаконных вооруженных формирований в Донбассе, прибывшие по ротации из РФ, занимается поборами и мародерством, чем еще больше подрывают морально-психологическое состояния боевиков с передовой.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:16
-
12:46
-
12:19
-
11:49
-
11:36