ГУР: недовольных коллаборационистов в ОРДЛО загоняют на передовую

Пособники оккупантов и российские наемники не горят желанием воевать на фоне условий "службы", а также поборов и мародерства со стороны командования

Несносные условия "службы" в гибридной российской армии на востоке Украины и потеря боевиками мотивации к ведению войны против сил АТО вынуждает Минобороны РФ принудительно загонять наемников на передовую. Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки.

С 3 января сотрудники ФСБ вместе с боевиками подразделения "МГБ ДНР" в принудительном порядке привлекают к боевым действиям личный состав так называемых "республиканских силовых структур" террористов.

Как сообщает разведка, на линию фронта такие боевики направляются "в целях перевоспитания" и отбираются из числа недовольных деятельностью оккупантов и коллаборационистов. Также в передовые подразделения набираются те боевики, которые находились на подконтрольной Киеву территории Украины без разрешения ФСБ.

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По данным ГУР, командиры незаконных вооруженных формирований в Донбассе, прибывшие по ротации из РФ, занимается поборами и мародерством, чем еще больше подрывают морально-психологическое состояния боевиков с передовой.

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