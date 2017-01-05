ДТП с журналистом: экс-чиновнику УЗ вынесли новый приговор

Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры Киевской области и на 3 года лишил прав экс-чиновника, обвиняемого в совершении ДТП

Прокуратура Киевской области обжаловала приговор суда первой инстанции и добилась ужесточения наказания бывшему чиновнику Укрзализныци Ивану Федорко, обвиняемому в совершении ДТП, в котором пострадала семья журналиста Максима Левина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура требовала назначить Федорко два года ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года.

Однако суд первой инстанции, учтя смягчающие обстоятельства, назначил Федорко наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов с лишением права управлять транспортными средствами на один год и шесть месяцев.

Не соглашаясь с решением суда, прокуратура области внесла апелляционную жалобу. "По результатам апелляционного рассмотрения судом частично удовлетворена апелляционная жалоба прокурора и принят новый приговор, которым обвиняемого лишили права управлять транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении.

В комментарии ЛІГА.net пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Екатерина Фоменко подтвердила эту информацию.

3 июля 2016 года на дороге Боярка-Забирье в Киевской области в лобовом столкновении пострадала семья фотожурналиста Максима Левина. В результате ДТП супруга фотографа и один ребенок получили серьезные травмы, сам Левин и еще один ребенок сильно не пострадали.

По словам свидетелей происшествия, виновник ДТП вылетел на встречную полосу, он находился в нетрезвом состоянии.

На следующий день, 4 июля, глава Укрзализныци Войцех Балчун отстранил Федорко от выполнения должностных обязанностей. Он занимал должность директора по грузовым перевозкам и логистике.

Смотрите также: Чиновник Укрзализныци пытался "договориться" с журналистом: видео

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.