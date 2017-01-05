Теракт в Измире: губернатор обвиняет Рабочую партию Курдистана

Верховный совет по радио и телевидению Турции ввел запрет на освещение в СМИ темы теракта в Измире

В результате взрыва заминированного автомобиля в турецком городе Измир погибли сотрудник полиции и работник суда. Губернатор города заявил, что, вероятно, теракт осуществлен боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, ранения получили пять человек, в том числе сотрудники полиции.

"Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв", - сказал губернатор Измира Эрол Айылдыз, отметив, что в районе теракта обнаружено еще одно заминированное транспортное средство, которое уже взорвали представители правопорядка.

При уничтоженных террористах найдены два автомата Калашникова, гранатомет РПГ-7, 8 ручных гранат, 8 зажигательных смесей.

Айылдыз отметил, что все указывает на то, что теракт осуществлен боевиками PПK. Об этом можно судить по характеру теракта и данным о личностях, которые его осуществили.

Группа граждан, собравшихся на месте теракта, с флагами Турции в руках выкрикивают "Мы требуем казни!".

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак, комментируя теракт в Измире, заявил, что учитывая то, как террористы подготовились к теракту, в том числе их вооружение и боеприпасы, можно констатировать, что готовилось массовое убийство.

Верховный совет по радио и телевидению Турции ввел запрет на освещение в СМИ темы теракта в Измире.

Ранее сообщалось, что в турецком Измире возле здания суда взорвался заминированный автомобиль. Полиция ликвидировала двух террористов.

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