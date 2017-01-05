В Донбассе за сутки 14 обстрелов, один военный ранен - штаб

По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 14 раз открывали огонь в сторону украинских подразделений

За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 14 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты открывали огонь в Донбассе на всех направлениях.

Из 120-мм минометов и гранатометов на луганском направлении оккупанты открывали огонь по Новозванивке, из гранатометов - по Талаковке, по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстрелы велись по Павлополю, Марьинке, Водяному и Новотроицкому.

На донецком направлении из 152-мм артиллерии вели огонь по позициям АТО велся в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке.

В штабе также сообщили, что сегодня в результате боевых действий был ранен один боец АТО.

Как рассказал сегодня спикер штаба АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в оккупированном Донбассе один боец ВСУ получил ранение, боевики осуществили рекордное количество обстрелов - 52 раза.

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