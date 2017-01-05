В Закарпатской области сошла еще одна лавина - ГСЧС

По данным спасателей, размер лавины составил 12х3х1 метров. Сотрудники ГСЧС расчистили дорогу от снега еще утром, движение транспорта восстановлено

Сегодня, 5 января, в Закарпатской области в селе Деловое Раховского района сошла еще одна лавина. Об этом говорится в сообщении областной Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

"В 10:35 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге государственного значения Мукачево - Рогатин, вблизи села Деловое Раховского района, сошла лавина", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, размер лавины составил 12 х 3 х 1 метров. В 11:00 утра работники ГСЧС расчистили дорогу от снежной массы, движение транспорта полностью восстановлено.

На месте происшествия работала одна единица техники Раховского дорожно-эксплуатационного участка.

Жертв и травмированных в результате схода снежной лавины нет, подчеркнули в ГСЧС.

Вчера днем, 4 января, в Закарпатской области в результате сильных снегопадов произошел сход двух лавин: первая сошла в Тячевском районе, вторая - между Хустским и Межгорским. В результате также никто не пострадал.

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