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Взрыв в Турции: среди жертв и пострадавших украинцев нет - МИД

05.01.2017 19:55
По данным Генконсульства Украины в Турции, в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Измир никто из украинцев не погиб и не пострадал
Взрыв в Турции: среди жертв и пострадавших украинцев нет - МИД
Фото: EPA

Среди пострадавших в результате взрыва в турецком городе Измир нет граждан Украины. Об этом говорится в сообщении в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел.

Такие данные приводит Генеральное консульство Украины в Турции.


Сегодня, 5 января, в турецком Измире возле здания суда взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли сотрудник полиции и работник суда, полиция ликвидировала двух террористов.

Губернатор города заявил, что, вероятно, теракт осуществлен боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК). 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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