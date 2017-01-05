Взрыв в Турции: среди жертв и пострадавших украинцев нет - МИД

По данным Генконсульства Украины в Турции, в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Измир никто из украинцев не погиб и не пострадал

Среди пострадавших в результате взрыва в турецком городе Измир нет граждан Украины. Об этом говорится в сообщении в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел.

Такие данные приводит Генеральное консульство Украины в Турции.





Вибух в #Ізмір'і: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає. pic.twitter.com/UHjiohFkT1 - Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 5 января 2017 г.

Сегодня, 5 января, в турецком Измире возле здания суда взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли сотрудник полиции и работник суда, полиция ликвидировала двух террористов.

Губернатор города заявил, что, вероятно, теракт осуществлен боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).

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