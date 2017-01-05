В Харькове столкнулись семь авто, есть пострадавшие: фото

В Харькове в районе улиц Шевченко и Героев труда произошла масштабная авария. Предварительно в столкновении семи машин пострадали четверо человек

Сегодня вечером, 5 января, в Харькове произошло масштабное ДТП при участии семи автомобилей. Об этом сообщает сайт города 057.ua со ссылкой на патрульную полицию.

Отмечается, что авария произошла около 17:30 сегодня на мосту в районе улиц Шевченко и Героев труда.

"Предварительно столкнулось семь автомобилей - Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet и Volkswagen Caddy", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, предварительно пострадали четверо человек. На месте работают патрульные и медики.

Полицейские обеспечивают безопасность движения и оказывают помощь пострадавшим.















Фото: 057.ua

2 января в Харькове в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое человек, являющиеся членами одной семьи. В результате аварии выжил трехлетний ребенок, также член этой семьи.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.