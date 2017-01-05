В Харькове столкнулись семь авто, есть пострадавшие: фото
Сегодня вечером, 5 января, в Харькове произошло масштабное ДТП при участии семи автомобилей. Об этом сообщает сайт города 057.ua со ссылкой на патрульную полицию.
Отмечается, что авария произошла около 17:30 сегодня на мосту в районе улиц Шевченко и Героев труда.
"Предварительно столкнулось семь автомобилей - Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet и Volkswagen Caddy", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, предварительно пострадали четверо человек. На месте работают патрульные и медики.
Полицейские обеспечивают безопасность движения и оказывают помощь пострадавшим.
Фото: 057.ua
2 января в Харькове в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое человек, являющиеся членами одной семьи. В результате аварии выжил трехлетний ребенок, также член этой семьи.
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