USD:  27.04  27.79   EUR:  28.14  29.26  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Взрыв в Сумах: прокуратура вручила подозрение жителю квартиры

06.01.2017 00:58
Житель квартиры, который на допросе сообщил, что умышленно напустил газ и поджег сигарету, получил сообщение о подозрении
Взрыв в Сумах: прокуратура вручила подозрение жителю квартиры
Фото: ГСЧС

Прокуратура Сумской области вручила сообщение о подозрении жителю дома в Сумах, в котором произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

59-летнего мужчину подозревают в умышленном повреждении дома по улице Металлургов. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое привело к тяжелым последствиям).

Подозреваемый во время допроса при свидетелях сообщил, что умышленно открыл на кухне вентиль газовой плиты, повредил трубу, напустил в помещение газ и поджег сигарету.

Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы. 

Полиция сообщает, что подозреваемый находится на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом.

3 января в жилом многоквартирном доме в Сумах взорвался бытовой газ, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Погибла женщина. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 