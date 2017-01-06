Взрыв в Сумах: прокуратура вручила подозрение жителю квартиры

Житель квартиры, который на допросе сообщил, что умышленно напустил газ и поджег сигарету, получил сообщение о подозрении

Прокуратура Сумской области вручила сообщение о подозрении жителю дома в Сумах, в котором произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



59-летнего мужчину подозревают в умышленном повреждении дома по улице Металлургов. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое привело к тяжелым последствиям).



Подозреваемый во время допроса при свидетелях сообщил, что умышленно открыл на кухне вентиль газовой плиты, повредил трубу, напустил в помещение газ и поджег сигарету.



Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы.



Полиция сообщает, что подозреваемый находится на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом.



3 января в жилом многоквартирном доме в Сумах взорвался бытовой газ, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Погибла женщина.



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