Взрыв в Сумах: прокуратура вручила подозрение жителю квартиры
Прокуратура Сумской области вручила сообщение о подозрении жителю дома в Сумах, в котором произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
59-летнего мужчину подозревают в умышленном повреждении дома по улице Металлургов. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое привело к тяжелым последствиям).
Подозреваемый во время допроса при свидетелях сообщил, что умышленно открыл на кухне вентиль газовой плиты, повредил трубу, напустил в помещение газ и поджег сигарету.
Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы.
Полиция сообщает, что подозреваемый находится на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом.
3 января в жилом многоквартирном доме в Сумах взорвался бытовой газ, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Погибла женщина.
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