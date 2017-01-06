Боевики 32 раза нарушили режим тишины за сутки - штаб

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции был ранен один военнослужащий ВСУ

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиций украинских военных на всех направлениях. За минувшие сутки в Донбассе в общем зафиксировано 32 обстрела, был ранен один военнослужащий ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении из 120-мм минометов и гранатометов различных систем боевики вели огонь по Новозвановке, с гранатометов - по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицком огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении - из минометов оккупанты вели огонь по Марьинке, с гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяное и Новотроицком. По Старогнатовке огонь вела БМП противника.

На донецком направлении из 152-мм артиллерии противник вел огонь по позициям ВСУ в районе Троицкого, а с 82-мм минометов - по Авдеевке. С гранатометов и стрелкового оружия оккупанты стреляли по Луганскому и Авдеевке.

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