В пунктах пропуска в зоне АТО в очередях застряли 830 машин

На КПВВ Майорское - 70/150; Марьинка - 250/130; Новотроицкое - 20/80; Гнутово - 80/50

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд ожидали 830 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На КПВВ Майорское - 70/150; Марьинка - 250/130; Новотроицкое - 20/80; Гнутово - 80/50", - уточняется в сообщении.

В течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 20,3 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств: Майорское - 4 950 человек и 785 транспортных средств; Марьинка - 5 435 человек и 970 транспортных средств; Новотроицкое - 2 555 человек и 915 транспортных средств; Гнутово - 2 570 человек и 635 транспортных средств; Станица Луганская - 3 840 человек.

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