ОБСЕ заявляет об эскалации на донецком направлении: 144 взрыва

Камера СММ, установленная на шахте Октябрьская, зафиксировала перестрелку, после которой произошло 93 взрыва

В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, включая около 144 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 70 взрывов. Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба Cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Большинство этих нарушений наблюдалось в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Вечером 3 января камера СММ, установленная на шахте Октябрьская (9 км к северо-западу от центра Донецка), зафиксировала перестрелку, которая началась с одной осветительной ракеты и одного снаряда неустановленного типа, выпущенных с юго-востока на северо-запад", - отметили в пресс-службе.

За ними последовали 93 взрыва неопределенного происхождения, 15 снарядов неустановленного типа, пролетавших с северо-запада на юго-восток, три снаряда неустановленного типа с юго-востока на северо-запад и четыре осветительные ракеты.

"Все эти эпизоды огневой активности были зарегистрированы в 6-10 км к северо-востоку от места, где установлена камера 4 января", - уточнили в пресс-службе.

4 января, находясь в оккупированной Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) более пяти часов, наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения, 35 выстрелов из стрелкового оружия и многочисленные перекрестные очереди из стрелкового оружия, длившиеся около часа. Все эти нарушения режима прекращения огня были зафиксированы наблюдателями в 1-3 км к западу или северо-западу.

Со своей позиции на железнодорожном вокзале города Донецка (6 км к северо-западу от центра Донецка) команда СММ слышала два взрыва неопределенного происхождения в 7-10 км к северо-западу и один взрыв неопределенного происхождения в 1 км к югу.

Вечером 3 января, находясь в наблюдатели слышали один взрыв неопределенного происхождения в 3-10 км к юго-востоку, две очереди из автоматического гранатомета и около 30 очередей из стрелкового оружия в 2-5 км к юго-востоку.

4 января команда СММ слышала семь взрывов неопределенного происхождения в 5-10 км к юго-востоку, 2 очереди из автоматического гранатомета и около 10 очередей из стрелкового оружия в 2-7 км к юго-востоку.

Вечером 3 января, наблюдатели, находившиеся в оккупированной Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка), слышали семь взрывов неопределенного происхождения в 5 км к юго-западу и видели 1 осветительную ракету, выпущенную с северо-запада на юго-восток в 4-5 км к западу.

В Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) 4 января СММ слышала 11 взрывов неопределенного происхождения в 6-10 км к северо-западу.

5 января сообщалось, что в Донецкой области было зафиксировано около 70 взрывов в течение 2-3 января.

За прошедшие сутки, 4 января 2017 года, боевая активность противника в Донбассе выросла: количество обстрелов возросло до 52-х, что является рекордным показателем в новом году. Ранение получил один боец ВСУ

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