Солдата приговорили к 3 годам тюрьмы за оставление места службы

В Черниговской области суд приговорил солдата к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы за неоднократное оставление места службы

В Черниговской области суд приговорил солдата к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы за неоднократное оставление места службы. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"3 января 2017 г. приговором Черниговского районного суда Черниговской области военнослужащего военной службы по призыву по мобилизации военной части В1688 за дезертирство приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Солдат в период с апреля 2015 г. по январь 2016 г. трижды самовольно оставлял места службы и в свободное время употреблял алкогольные напитки, совершал кражи имущества и совершал другие правонарушения.

Суд при назначении наказания учел тяжесть правонарушения, наличие судимости за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 УК Украины - кража, ч. 1 ст. 396 - сокрытие преступления и приговорил к реальному лишению свободы.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.