В ОРДО российские военные ограбили и изнасиловали женщину - ГУР

По информации украинской разведки, кадровые российские военнослужащие ворвались в дом местной жительницы 5 января

Украинская разведка установила, что кадровые российские военнослужащие изнасиловали в ОРДО местную жительницу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"5 января кадровые российские военнослужащие, проходящие службу в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, ворвались в дом гражданского лица и совершили ограбление и изнасилование женщины", - отметили в ГУР.

По данным разведки, руководство ВС РФ активизировало работу по отбору кандидатов на командные должности в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) среди офицерского состава других военных округов России для обеспечения ротационных мероприятий в зимне-весенний период 2017 года.

"Кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы. Большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам с целью избежания командировок", - сказали в ГУР.

3 января сообщалось, что пьяный боевик подорвал гранату, ранения получили мирные жители.

3 января министр обороны Степан Полторак сказал, что в ОРДЛО находятся пять тысяч военных регулярной армии РФ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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