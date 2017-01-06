В АТО предотвращен теракт у канала Северский Донец-Донбасс: фото

Саперы уничтожили самодельные взрывные устройства, предупредив совершение теракта, сообщили в пресс-центре АТО

Во время проведения инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта Майорск - Балка Шумы вдоль канала Северский Донец - Донбасс личный состав центра разминирования обнаружил три самодельных взрывных устройства, которые были заложены под водоводом канала Северский Донец - Донбасс. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Саперы уничтожили самодельные взрывные устройства, предупредив совершение теракта.





Также во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов Степное-Березовое был обнаружен тайник артиллерийских боеприпасов.

"Совершив разминирование и очистки территории, саперы уничтожили на месте более 200 боеприпасов, в том числе боевые элементы РСЗО Смерч и Ураган, изъяли более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов производства РФ, которые в дальнейшем будут использованы по назначению", - сказали в пресс-центре.





6 января сообщалось, что российско-оккупационные войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли позиции украинских военных на всех направлениях в Донбассе, вследствие чего был ранен один военнослужащий ВСУ.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.