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В АТО предотвращен теракт у канала Северский Донец-Донбасс: фото

06.01.2017 12:38
Саперы уничтожили самодельные взрывные устройства, предупредив совершение теракта, сообщили в пресс-центре АТО
В АТО предотвращен теракт у канала Северский Донец-Донбасс: фото
Фото: facebook.com/ato

Во время проведения инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта Майорск - Балка Шумы вдоль канала Северский Донец - Донбасс личный состав центра разминирования обнаружил три самодельных взрывных устройства, которые были заложены под водоводом канала Северский Донец - Донбасс. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Саперы уничтожили самодельные взрывные устройства, предупредив совершение теракта.

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Также во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов Степное-Березовое был обнаружен тайник артиллерийских боеприпасов. 

"Совершив разминирование и очистки территории, саперы уничтожили на месте более 200 боеприпасов, в том числе боевые элементы РСЗО Смерч и Ураган, изъяли более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов производства РФ, которые в дальнейшем будут использованы по назначению", - сказали в пресс-центре.

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6 января сообщалось, что российско-оккупационные войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли позиции украинских военных на всех направлениях в Донбассе, вследствие чего был ранен один военнослужащий ВСУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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