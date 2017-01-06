В Киевской области задержали группу сутенеров

Организаторы преступной группировки - супруги из Киевской области, они привлекли к работе в сексиндустрии более 30 девушек возрастом от 18 до 35 лет

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с полицейскими и работниками прокуратуры Бориспольского района, бойцами полка особого назначения и полка Миротворец разоблачили и прекратили работу преступной группы, участники которой занимались сводничеством и сутенерством на территории Киевской области и столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В преступную группировку входили шесть человек. Ее организаторы - супруги из Киевской области, привлекли к работе в сексуальной индустрии более 30 девушек возрастом от 18 до 35 лет. Свои услуги женщины оказывали в арендованных квартирах, гостиницах, саунах и получали за них денежное вознаграждение в размере от 1 тысячи до 2,5 тысячи гривень в час. Большую половину полученных средств проститутки отдавали организаторам.

Всех участников преступной группы задержали на горячем, в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при передаче денежных средств за полученные сексуальные услуги.





Фото: kv.npu.gov.ua

Во время проведения 10 санкционированных обысков правоохранители изъяли: оружие, патроны, денежные средства и записные книжки с перечнем клиентов и "черной бухгалтерией".

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины - создание или содержание мест разврата и сводничество и ч. 2 ст. 303 - сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Досудебное расследование продолжается.

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