Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом торговца людьми

В пункте пропуска Сеньковка пограничники Черниговского отряда задержали 56-летнего гражданина Молдовы, который ехал из России рейсовым автобусом

Пограничники задержали гражданина Молдовы, который разыскивается Интерполом за торговлю людьми. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В пункте пропуска Сеньковка пограничники Черниговского отряда задержали 56-летнего гражданина Молдовы, который ехал из России рейсовым автобусом.

"По базе данных Интерпола этот гражданин находился в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 165 Уголовного кодекса Молдовы - торговля людьми", - говорится в сообщении.

Задержанный передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

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