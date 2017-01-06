Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом торговца людьми
06.01.2017 13:39
В пункте пропуска Сеньковка пограничники Черниговского отряда задержали 56-летнего гражданина Молдовы, который ехал из России рейсовым автобусом
Пограничники задержали гражданина Молдовы, который разыскивается Интерполом за торговлю людьми. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В пункте пропуска Сеньковка пограничники Черниговского отряда задержали 56-летнего гражданина Молдовы, который ехал из России рейсовым автобусом.
"По базе данных Интерпола этот гражданин находился в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 165 Уголовного кодекса Молдовы - торговля людьми", - говорится в сообщении.
Задержанный передан сотрудникам Национальной полиции Украины.
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