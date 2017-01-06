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Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом торговца людьми

06.01.2017 13:39
В пункте пропуска Сеньковка пограничники Черниговского отряда задержали 56-летнего гражданина Молдовы, который ехал из России рейсовым автобусом
Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом торговца людьми

Пограничники задержали гражданина Молдовы, который разыскивается Интерполом за торговлю людьми. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В пункте пропуска Сеньковка пограничники Черниговского отряда задержали 56-летнего гражданина Молдовы, который ехал из России рейсовым автобусом.

"По базе данных Интерпола этот гражданин находился в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 165 Уголовного кодекса Молдовы - торговля людьми", - говорится в сообщении.

Задержанный передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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