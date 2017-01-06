В Краматорске в мусорном баке нашли мертвой новорожденную девочку
06.01.2017 14:12
Полицейские ищут подозреваемую в убийстве ребенка и выясняют обстоятельства
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Сегодня в Краматорске Донецкой области в мусорном контейнере нашли мертвой новорожденную девочку. Об этом у себя в Facebook cообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, обстоятельства смерти ребенка выясняются. Полицейские обходят близлежащую территорию.
"Если есть какая-либо информация о горе-родителях, сообщайте в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно с мобильных и стационарных)", - сказал Аброськин.
"Проводим мероприятия по розыску матери-убийцы. Сегодня около 08:00 утра в Краматорске, район улицы Парковой, дворник обнаружила тело мертвой новорожденной в мусорном контейнере. Девочка была уже без признаков жизни", - отметил Аброськин.
По его словам, обстоятельства смерти ребенка выясняются. Полицейские обходят близлежащую территорию.
"Если есть какая-либо информация о горе-родителях, сообщайте в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно с мобильных и стационарных)", - сказал Аброськин.
6 декабря сообщалось, что в Киеве 20-летняя мать оставила своих маленьких детей на девять дней без присмотра, в результате ее сын умер.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:09
-
13:35
-
13:46
-
13:14
-
11:09
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров