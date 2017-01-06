В Краматорске в мусорном баке нашли мертвой новорожденную девочку

"Проводим мероприятия по розыску матери-убийцы. Сегодня около 08:00 утра в Краматорске, район улицы Парковой, дворник обнаружила тело мертвой новорожденной в мусорном контейнере. Девочка была уже без признаков жизни", - отметил Аброськин.



По его словам, обстоятельства смерти ребенка выясняются. Полицейские обходят близлежащую территорию.



"Если есть какая-либо информация о горе-родителях, сообщайте в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно с мобильных и стационарных)", - сказал Аброськин.

