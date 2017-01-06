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В Краматорске в мусорном баке нашли мертвой новорожденную девочку

06.01.2017 14:12
Полицейские ищут подозреваемую в убийстве ребенка и выясняют обстоятельства
В Краматорске в мусорном баке нашли мертвой новорожденную девочку
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Сегодня в Краматорске Донецкой области в мусорном контейнере нашли мертвой новорожденную девочку. Об этом у себя в Facebook cообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 

"Проводим мероприятия по розыску матери-убийцы. Сегодня около 08:00 утра в Краматорске, район улицы Парковой, дворник обнаружила тело мертвой новорожденной в мусорном контейнере. Девочка была уже без признаков жизни", - отметил Аброськин.

По его словам, обстоятельства смерти ребенка выясняются. Полицейские обходят близлежащую территорию. 
 
"Если есть какая-либо информация о горе-родителях, сообщайте в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно с мобильных и стационарных)", - сказал Аброськин.

6 декабря сообщалось, что в Киеве 20-летняя мать оставила своих маленьких детей на девять дней без присмотра, в результате ее сын умер.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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