На Волыни контрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами

В сожженном автомобиле Volkswagen пограничники обнаружили остатки сгоревших сигарет

Контрабандисты, убегая от пограничников, сожгли микроавтобус с сигаретами. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Сегодня на Волыни во время осуществления патрулирования "зеленого" участка границы пограничники отдела Амбуков Львовского отряда обнаружили на снежном покрове дорожку следов людей, следы от транспортного средства и поваленный заградительный забор.

Пограничный наряд совместно с военнослужащими других подразделений проверили прилегающую местность и организовали поиски возможных нарушителей.





Фото: dpsu.gov.ua

"Вскоре пограничники заметили в 1,5 км от границы микроавтобус с неизвестными. Мужчины, заметив пограничный наряд, облили неизвестным веществом и подожгли автомобиль, после чего обратились в бегство. В сожженном автомобиле Volkswagen были найдены остатки сгоревших сигарет", - отмечается в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят совместные мероприятия по поиску беглецов.

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