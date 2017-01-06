СБУ вызывает на допрос сепаратиста Губарева

Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, организации беспорядков и причастности к деятельности террорганизаций

Служба безопасности Украины вызывает на допрос 11-13 января сепаратиста Павла Губарева, который называет себя "лидером сообщества Новороссия". Соответствующую повестку опубликовало 6 января издание Урядовый курьер.

"Подозреваемый Губарев Павел Юрьевич, 10.03.1983 г.р., ... вызывается в 10 ч 00 мин. 11, 12 и 13 января 2017 года к старшему следователю по ОВД ГСУ СБ Украины Романченко А.А. ... для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №22014000000000181 от 03.06.2014 по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины", - говорится в повестке.

Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций. СБУ объявила его в розыск.





В марте 2014 года Губарев провозгласил себя "народным губернатором", когда сепаратисты в Донецке захватили здание областной администрации.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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