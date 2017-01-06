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Перед Рождеством оккупанты стреляли 21 раз, двое бойцов ранены

06.01.2017 19:01
По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 21 раз открывали огонь в сторону украинских подразделений
Перед Рождеством оккупанты стреляли 21 раз, двое бойцов ранены

За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, перед Рождеством оккупанты открывали огонь в Донбассе на всех направлениях.

На мариупольском направлении из минометов боевики вели огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино и Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь открывали снайперы.

На луганском направлении у Станицы Луганской, Новотошковского и Новозвановки наемники стреляли из гранатометов.

На донецком по позициям АТО в районе Луганского и Авдеевки боевики открывали огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе также сообщили, что сегодня в результате боевых действий в районе Новотошковского двое военнослужащих получили ранения.

Как рассказал сегодня спикер штаба АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в оккупированном Донбассе один боец ВСУ был ранен.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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