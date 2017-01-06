В Одесской области предотвращен незаконный вывоз леса на 2,8 млн

Полицейские совместно с пограничниками, прокуратурой и сотрудниками СБУ изъяли 3,6 тыс кубометров лесной продукции на общую сумму более 2,8 млн грн

В Одесской области сотрудники Нацполиции предотвратили вывоз за границу древесины на сумму более 2,8 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полицейские совместно с пограничниками, прокуратурой и сотрудниками СБУ установили, что на станциях Раздельная-Сортировочная и Кучурган находятся железнодорожные вагоны с лесопродукцией, которая предназначена для вывоза в Румынию.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 364 и ч. 1 ст.366 УК правоохранителями были проведены обыски, в ходе которых установлено, что в вагонах находится от 30% продукции деловой древесины - булыжники сосны, которая должна поступить за границу как топливная древесина в адрес предприятия нерезидента.

Отмечается, что согласно закону, вывоз этой лесопродукции за пределы таможенной территории Украины запрещен.

В результате спецоперации было изъято 3 тыс 696 кубометров лесной продукции на общую сумму более 2,8 млн грн, подчеркнули в полиции.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на древесину. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также им грозит штраф от 500 до 1 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан.



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