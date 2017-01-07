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В подвале дома в Хмельницком произошел пожар: погиб мужчина

07.01.2017 07:59
Причины пожара в подвале многоэтажки устанавливаются; пожарные обнаружили тело погибшего уже во время разведки и ликвидации огня
В подвале дома в Хмельницком произошел пожар: погиб мужчина
Фото: ГСЧС

В пятницу, 6 января, в Хмельницком был ликвидирован пожар в подвале пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

На месте обнаружили тело мужчины. 

Пожар распространился на площади 4 кв м. Его удалось локализовать и ликвидировать меньше, чем за полчаса. На месте работали два отделения пожарных. 

Огонь не перешел на квартиры. Причины пожара устанавливаются. 

3 января в жилом многоквартирном доме в Сумах взорвался бытовой газ, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Погибла женщина.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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