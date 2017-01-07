В подвале дома в Хмельницком произошел пожар: погиб мужчина

Причины пожара в подвале многоэтажки устанавливаются; пожарные обнаружили тело погибшего уже во время разведки и ликвидации огня

В пятницу, 6 января, в Хмельницком был ликвидирован пожар в подвале пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.



На месте обнаружили тело мужчины.



Пожар распространился на площади 4 кв м. Его удалось локализовать и ликвидировать меньше, чем за полчаса. На месте работали два отделения пожарных.



Огонь не перешел на квартиры. Причины пожара устанавливаются.

3 января в жилом многоквартирном доме в Сумах взорвался бытовой газ, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Погибла женщина.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.