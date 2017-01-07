В подвале дома в Хмельницком произошел пожар: погиб мужчина
В пятницу, 6 января, в Хмельницком был ликвидирован пожар в подвале пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.
На месте обнаружили тело мужчины.
Пожар распространился на площади 4 кв м. Его удалось локализовать и ликвидировать меньше, чем за полчаса. На месте работали два отделения пожарных.
Огонь не перешел на квартиры. Причины пожара устанавливаются.
3 января в жилом многоквартирном доме в Сумах взорвался бытовой газ, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Погибла женщина.
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