На Одесщине из-за плохой погоды в пробках застряли 60 автомобилей

Движение осложнено на участке трассы Одесса - Рени в Измаильском районе и участках дорог местного значения Килийского и Раздельнянского районов

В Одесской области из-за ухудшения погодных условий в пробках застряли 60 автомобилей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Вследствие ухудшения погодных условий (снег, метели, порывы ветра 20-25 м/с) 6 января на участке автодороги М-15 Одесса - Рени в Измаильском районе и участках дорог местного значения Килийского и Раздельнянского районов Одесской области зафиксировано осложнение движения транспорта и образование автомобильных заторов, в которые попали около 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.

С целью ликвидации заторов и расчистки дорог на указанных участках привлечены 15 единиц техники и 34 человека, в том числе от ГСЧС 9 единиц техники и 25 человек.

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Также в Одесской области создан межведомственный оперативный штаб, цель которого - постоянный мониторинг обстановки и координация мероприятий по ликвидации последствий непогоды.

"Ситуация касательно состояния проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГСЧС", - подчеркнули в службе.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине с 6 по 8 января. В частности, в Киеве увеличение снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение температуры - до 15-18 градусов мороза.

По всей Украине работают более 3500 пунктов обогрева. За период с 4 по 6 января спасатели достали из снежных заносов 140 машин.

В настоящее время движение транспорта ограничено в шести областях.

По прогнозам, погода улучшится 9 января.

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