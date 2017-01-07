На Житомирщине бойцы ГСЧС спасли пассажиров сломавшегося автобуса

Спасатели отбуксировали в пункт обогрева автобус Киев - Черновцы с 10 пассажирами и двумя водителями

В Житомирской области в ночь на Рождество спасатели оказали помощь пассажирам и водителям сломавшегося автобуса. Об этом сообщает пресс-служба облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

7 января 2017 года около 02:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по отбуксированию рейсового автобуса с пассажирами.

Как выяснили прибывшие по вызову бойцы ГСЧС, вблизи села Старый Любар Любарского района водители рейсового автобуса Киев - Черновцы, в котором находились 14 пассажиров, решили заехать на автозаправочную станцию, однако дальше продолжить движение автобус не смог. Оценив состояние машины, водители обратились за помощью к спасателям.

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Еще до прибытия бойцов ГСЧС четверо пассажиров связались со своими родственниками, которые через некоторое время забрали их на собственном автотранспорте.

"В результате взаимодействия спасателей и водителей при помощи троса транспортное средство отбуксировали в пункт обогрева центральной районной больницы. Уже на месте пассажиров и двух водителей автобуса накормили и предоставили им места для отдыха", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Одесской области из-за ухудшения погодных условий в пробках застряли 60 автомобилей.

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