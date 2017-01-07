В Киевской области собаки загрызли насмерть мужчину
07.01.2017 18:05
В Бориспольском районе четверо собак загрызли насмерть мужчину. Собак застрелили, их тела направлены на экспертизу
Фото: ЕРА
Утром в селе Кучакив Бориспольского района Киевской области четверо собак повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу. На месте происшествия работают полиция, кинологи, ветеринарная служба.
Возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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