В Киевской области участник АТО погиб, спасая женщину от собак
07.01.2017 22:20
В Киевской области участник АТО спас женщину от четырех собак ценой собственной жизни. Жители села хотели совершить самосуд над владельцем животных
Фото - ЕРА
Стали известны новые подробности трагедии в селе Кучакив Бориспольского района Киевской области, где четверо собак загрызли мужчину. Как сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, 40-летний Владимир Томилин, участник АТО, ценой собственной жизни защитил женщину, закрыв ее своим телом от набросившихся собак.
Трагедия произошла около 6 утра на территории садового кооператива, когда на мужчину и женщину, которые шли на электричку, напали четыре восточно-европейские овчарки. На крики мужчины один из соседей выбежал и подстрелил одну из собак, тем самым прогнав остальных.
В облгосадминистрации отмечают, что жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином напавших собак, который ранее игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от его животных. Как сообщают в полиции, в итоге всех напавших собак застрелили из охотничьего ружья.
Погибший Владимир Томилин проживал в Киеве, был участником АТО в рамках третьей волны мобилизации. В село Кучакив приезжал на Рождество к матери, которая проживает в этом селе.
Полиция квалифицировала дело как неспланированное покушение на убийство. Киевский губернатор Александр Горган взял дело под личный контроль.
Ранее сообщалось, что в селе Кучакив Бориспольского района Киевской области четверо собак повредили решетку вольера, выбежали на улицу и загрызли прохожего.
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