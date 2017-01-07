В Киевской области участник АТО погиб, спасая женщину от собак

В Киевской области участник АТО спас женщину от четырех собак ценой собственной жизни. Жители села хотели совершить самосуд над владельцем животных





Трагедия произошла около 6 утра на территории садового кооператива, когда на мужчину и женщину, которые шли на электричку, напали четыре восточно-европейские овчарки. На крики мужчины один из соседей выбежал и подстрелил одну из собак, тем самым прогнав остальных.





В облгосадминистрации отмечают, что жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином напавших собак, который ранее игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от его животных. Как сообщают в полиции , в итоге всех напавших собак застрелили из охотничьего ружья.





Погибший Владимир Томилин проживал в Киеве, был участником АТО в рамках третьей волны мобилизации. В село Кучакив приезжал на Рождество к матери, которая проживает в этом селе.





Полиция квалифицировала дело как неспланированное покушение на убийство. Киевский губернатор Александр Горган взял дело под личный контроль.





Ранее сообщалось, что в селе Кучакив Бориспольского района Киевской области четверо собак повредили решетку вольера, выбежали на улицу и загрызли прохожего.





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