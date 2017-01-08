ОБСЕ сообщила подробности о ситуации в Светлодарске и Дебальцево

В Донецкой области миссия отметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня

Cпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 109 взрывов в Донецкой области. Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба миссии

"По сравнению с предыдущим отчетным периодом СММ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, отметив при этом меньшее количество взрывов (109 относительно около 140 взрывов)", - сказали в пресс-службе.

Большинство этих нарушений было зафиксировано в районах Светлодарска и Дебальцево.

В Светлодарске вечером 4 января наблюдатели слышали 66 взрывов, оцененных как огонь из артиллерии калибром 152 мм, из них пять взрывов были оценены как разрывы, а остальные - как взрывы неопределенного происхождения в 8-12 км к юго-востоку.

Команда миссии также слышала 15 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), 8 очередей из зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм), а также 7 очередей из автоматического гранатомета в 3-8 км к юго-востоку или юго-юго-востоку. 5 января, находясь там же, наблюдатели слышали 5 взрывов, оцененных как огонь из 120-мм миномета, два взрыва, оцененных как выстрелы из вооружения неустановленного типа, 20 выстрелов из пушки БМП-2, четыре очереди из зенитной установки (ЗУ-23), а также интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вся эта огневая активность была зафиксирована в 4-8 км к юго-юго-востоку. Наблюдатели также слышали два взрыва неопределенного происхождения, 35 выстрелов из пушки БМП-2, а также интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - все на расстоянии 4-12 км к востоко-юго-востоку", - отметили в пресс-службе.

Вечером 4 января, находясь оккупированном Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 16 взрывов неопределенного происхождения в 10-12 км к востоку.

В Горловке в этот же день патруль СММ слышал семь взрывов неопределенного происхождения, две очереди из пушки зенитной установки, а также 5 очередей из крупнокалиберного пулемета в 4-5 км к юго-западу.



6 января сообщалось, что в СММ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, включая около 144 взрывов 3-4 января.